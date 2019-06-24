На Фонтанке произошло кораблекрушение

Катер затонул у Аничкова моста после столкновения с теплоходом.

Маломерное судно затонуло после столкновения с пассажирским теплоходом на Фонтанке, сообщили очевидцы в социальных сетях. Происшествие с участием водного транспорта случилось недалеко от Аничкова моста Санкт-Петербурга утром в понедельник 24 июня.

Свидетели винят в аварии капитана маленького катера: по его неосторожности судно получило пробоину. Сам теплоход якобы не пострадал и продолжил речную прогулку. Пока что информацию не подтвердили в экстренных службах Петербурга. Точных данных о пострадавших пока нет.

В 2018 году в Смольном запретили путешествовать по Фонтанке на спортивных и надувных лодках, байдарках и гидроциклах. Штраф за это составляет от 3 до 5 тысяч для обычных граждан.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Приморском районе Петербурга прорвало трубу.