Сбежавшего в Польшу россиянина с детьми отказались выдавать Швеции

Окружной суд Варшавы принял решение отказать Стокгольму в экстрадиции россиянина, сбежавшего в Польшу с тремя дочерьми.

Денис Лисов забрал из приемной семьи в Швеции трех своих дочерей и сбежал с ними в Польшу, сообщает «ТАСС». Польский суд признал недопустимым экстрадицию по причине того, что выписанный Швецией ордер на арест гражданина РФ «нарушает свободы и права человека Дениса Лисова».

В вердикте суда говорится, что власти Швеции отобрали у россиянина дочерей исключительно по причине психической болезни их матери. Судьей было подчеркнуто, что девочек приютили в мусульманской семье — чуждая и незнакомая для них культурная среда. Это могло негативно повлиять на их физическое и психологического здоровье. Судья также посчитал, что «отец не мог спокойно смотреть, как его детям наносится такой вред».

Напомним, что в апреле текущего года Лисов и три его дочери были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, там они планировали вылететь на родину. В 2017 году, после того как мать девочек попала в больницу с психическим заболеванием, шведские органы ювенальной юстиции отобрали детей у отца.

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