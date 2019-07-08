Юная гандболистка из России трагически погибла в Польше

Екатерина Королева. Фото: rushandball.ru
Екатерина Королева. Фото: rushandball.ru

В Польше было возбуждено дело о непредумышленном убийстве российской гандболистки.

Уголовное дело о непредумышленном убийстве было возбуждено польской прокуратурой после гибели игрока сборной России по гандболу Екатерины Королевой, сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу местной полиции города Оструда.

Представитель пресслужбы полиции города Оструда Анна Карчевская сообщила, что прокурором было принято решение о начале следствия по статье Уголовного кодекса, касающейся непредумышленного убийства.

Ранее пресс-служба Федерации гандбола России информировала, что 20-летняя Екатерина Королева утонула в водоеме поблизости одной из площадок, на которой 2-7 июля в польском Старе-Яблонки проходил чемпионат Европы. Королева принимала в нем участие.

Карчевская отметила, что около полуночи в полицию поступил вызов о теле женщины, которое извлекли из воды. На место происшествия сразу приехали врачи скорой помощи и попытались реанимировать спортсменку, но безуспешно — она скончалась на месте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Кубани ребенок погиб в аквапарке.

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Юная гандболистка из России трагически погибла в Польше