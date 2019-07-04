На Кубани ребенок погиб в аквапарке

Его тело нашли в бассейне без признаков жизни.

Об этом стало известно сегодня, 4 июля. Новостью поделились на сайте СУСК РФ по Краснодарскому краю. Все случилось в городе Гулькевич в аквапарке. Туда пришли жители поселка Комсомольского – женщина и ее трехлетний и четырехлетний ребенок. В какой-то момент одного из них обнаружили мертвым в бассейне – какова причина его смерти, пока не разглашается.

На данный момент возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов пытаются понять, кто виноват в случившемся – мать или же люди, работающие в аквапарке. Судебно-медицинская экспертиза должна показать, отчего именно погиб ребенок.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Эстонии откроют аквапарк для петербуржцев. Бизнесмен из Санкт-Петербурга Андрей Катков планирует интенсивней продвигать свой бизнес за пределами России. По мнению экспертов, объем инвестиций в проект составляет около 600 млн руб.