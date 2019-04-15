В Эстонии откроют аквапарк для петербуржцев

Бизнесмен из Санкт-Петербурга Андрей Катков планирует интенсивней продвигать свой бизнес за пределами России. Его компания Noorus Hotels Group решила построить в эстонском курортном поселке Усть-Нарва аквапарк. Отмечается, что водный парк, в первую очередь, рассчитан на жителей Северной столицы, пишет РБК.

К воплощению проекта на территории одного из гостиничных комплексов компания планирует приступить в мае 2019 года. Аквапарк с площадью около 2 тыс. кв. м. возведут за год.

По мнению экспертов, объем инвестиций в проект составляет около 600 млн руб.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на строительство путепровода в Петербурге выделили 677 млн рублей. Подрядчику нужно будет переустроить инженерные сети на объекте, провести новый путепровод с 4-мя полосами движения, выполнить ремонт дорог и подготовить документацию.