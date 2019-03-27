На строительство путепровода в Петербурге выделили 677 млн

Путепровод должен быть построен к концу ноября 2021 года. Фото: Pixabay

Путепровод должен быть построен к концу ноября 2021 года. Фото: Pixabay

Определён подрядчик, который будет заниматься строительством путепровода на пересечении обхода Красного Села и улицы Свободы.

Контракт более чем на 677 миллионов рублей заключен с ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

Аукцион был признан несостоявшимся, так как заявка пришла только от одного предприятия. Организация получила работу на правах единственного участника закупки. Заказчиком является Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга в лице городского ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Подрядчику нужно будет переустроить инженерные сети на объекте, провести новый путепровод с 4-мя полосами движения, выполнить ремонт дорог и подготовить документацию.

Работы должны быть сданы не позднее 20 ноября 2021 года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов предложил подавать идеи по развитию районов Петербурга в МФЦ и интернете.