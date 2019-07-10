Организация по приему металлолома загрязняет почву в Шушарах

Часть отходов попала в водоотводную канаву, которая имеет гидрологическую связь с рекой Кузьминкой. Фото: pixabay

Часть отходов попала в водоотводную канаву, которая имеет гидрологическую связь с рекой Кузьминкой. Фото: pixabay

Многочисленные нарушения природоохранного законодательства были зафиксированы в Шушарах.

Во вторник, 9 июля, инспекторы Комитета по природопользованию провели проверку в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, в ходе которой было обнаружено, что по адресу Московское шоссе, д. 231, лит Д находится организация по приему металлического лома.

На территории организации сброшены отходы на грунтовое покрытие: покрышки, металлическая стружка черных металлов, загрязненные металлические бочки, аккумуляторы, люминисцентные ртутьсодержащие лампы и другой металлолом.

По всей территории обнаружены многочисленные места пролива нефтепродуктов. Часть отходов попала в водоотводную канаву, которая имеет гидрологическую связь с рекой Кузьминкой.

Инспекторы комитета составили протокол осмотра территории и взяли пробы отходов и почвы, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба комитета по природопользованию.

В отношении владельца организации возбуждены дела об административных правонарушениях по нескольким статьям КоАП РФ. Также было возбуждено уголовное дело по статье «Сброс, накапливание и оставление или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что управляющая компания в Шушарах заплатит за 10 дней молчания.