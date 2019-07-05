Управляющая компания в Шушарах заплатит за 10 дней молчания

Житель “Детскосельского” попросил провести ремонт в общем коридоре, но ему никто не ответил.

Управляющую компанию в Шушарах оштрафуют за недостаток общения с населением. Сотрудники не ответили на заявление гражданина в установленный срок.

Прокуратура Пушкинского района проверили деятельность “УЖК Детскосельский” — оказалось, что не все идет гладко, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 5 июля. Житель дома на Центральной улице поселка Шушары подал заявление о ремонте в общем коридоре, но на него никто не ответил.

После 10 дней молчания житель Санкт-Петербурга обратился в прокуратуру. Управляющие жилым комплексом заплатят штраф в 5 тысяч рублей. Прокуратура проконтролировала ход ремонта — в итоге его успешно завершили.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Смольный закупит квартиры у Дальпитерстроя.