Мужа кассирши, укравшей 20 млн, задержали

В аэропорту города задержали Марата Хайруллина. Он прилетел со съемок шоу в Москве.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужа Луизы Хайруллиной, которую подозревают в краже более 20 млн рублей из отделения Россельхозбанка в городе Салавате в Башкирии, сообщает «РИА Новости»

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что причастность мужа кассирши к хищению средств была установлена. На данный момент подозреваемый задержан и с ним проводятся следственные действия.

Полиция выяснила, что Марат Хайруллин не один раз приезжал на работу к жене, в банк, и получал от нее деньги, которые она похищала. Затем Хайруллин вносил средства на личный счет и тратил их, делая ставки на спорт, сообщает пресс-служба МВД.

Уголовное дело было возбуждено о краже в особо крупном размере.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что муж кассирши проиграл украденные ею миллионы.