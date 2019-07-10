В Японии сокращается население

За прошедший год число родившихся стране японцев достигло 921 тысячи, тогда как смертность составила 1 363 564 человека. Фото: pixabay

За прошедший год число родившихся стране японцев достигло 921 тысячи, тогда как смертность составила 1 363 564 человека. Фото: pixabay

Количество местных жителей в Японии сократилось примерно до 125 млн человек на начало 2019 года, это на 433,2 тыс человек меньше.

Сокращение японского населения фиксируется уже 10-й год подряд, сообщает японское министерство внутренних дел и коммуникаций.

Ведомство уточняет, что речь идет о коренных жителях Японии, в то время как число приезжих в стране активно растет. Так, в начале год насчитывалось около 2,7 млн иностранцев, которые официально проживают в стране. Это на 6,79% больше, чем в том году.

За прошедший год число родившихся стране японцев достигло 921 тысячи, тогда как смертность составила 1 363 564 человека. Именно эта разница в смерти и рождаемости приводит к сокращению населения страны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Японии веточку винограда продали за $11 тыс.