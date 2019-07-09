В Японии веточку винограда продали за $11 тыс

"Римский рубин" вывели на территории Исикавы в 1994 году, а продавать его начали лишь в 2000-х. Фото: pixabay

"Римский рубин" вывели на территории Исикавы в 1994 году, а продавать его начали лишь в 2000-х. Фото: pixabay

Гроздь винограда владелец частной сети традиционных японских гостиниц.

Гроздь винограда сорта «Римский рубин» (Ruby Roman) была продана на аукционе в японской Канадзаве, находящейся в префектуре Исикава, за 1,2 млн иен (по ткущему курсу 700 тыс рублей или 11 тыс долларов). О продаже сообщило агентство Kyodo.

Покупателем плодов винограда стал владелец сети японских гостиниц. «Мы сделали ставку в 1,2 млн, чтобы отметить двенадцатую годовщину появления этого сорта винограда на местных аукционах», приводит его слова Kyodo. В этом году гроздь «Римского Рубина» стала первой проданной на аукционе.

Добавим, что виноград данного сорта высоко ценится за сладкие ягоды рубиново-красного оттенка и за освежающий вкус. Он отличается крупными ягодами, достигающими размера мячика для гольфа. «Римский рубин» вывели на территории Исикавы в 1994 году, а продавать его начали лишь в 2000-х.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с нового года вино подорожает из-за роста акцизов на 72%.