С нового года вино подорожает из-за роста акцизов на 72%

Формирование доходной части бюджета оказывается важнее, чем попытки отучить народ от крепкого алкоголя в пользу вин. Фото: pixabay.com

Формирование доходной части бюджета оказывается важнее, чем попытки отучить народ от крепкого алкоголя в пользу вин. Фото: pixabay.com

Правительство собирается внести Налоговый кодекс поправки, согласно которым с 2020 года рост акцизов на тихие вина составит 72,2%, а на игристые — на 11,1%.

С нового года акцизный сбор за литр тихого вина увеличится до 31 рубля, а с каждого литра шампанского государство будет взимать по 40 рублей, сообщают «Ведомости». Сейчас ставки акцизов составляют 18 и 36 рублей соответственно. Поправки получили одобрение кабинета министров и скоро будут вынесены на рассмотрение Госдумы.

Целью повышения акцизов заявлена гармонизация российских законов с нормами ВТО, размер сборов с импортных и отечественных вин станет одинаковым. Согласно поправкам, российские виноделы смогут получить налоговый вычет с повышающим коэффициентом за использованный виноград.

Кроме того, повысятся и ставки акцизов на винные напитки. С газированных будут брать по 40 рублей, с негазированных — по 31 рублю. Это приведет к кому, что стоимость винных напитков практически сравняется с ценами на натуральные вина.