В ЦИК поддержали идею Беглова установить контроль над ИКМО

Булаев считает, что жители Петербурга часто не разделяют губернаторские и муниципальные выборы.

Николай Булаев выступил за изменения в работе ИКМО после заявления Беглова об отсутствии контроля над избирательными комиссиями. Замглава Центризбиркома уверен, что Беглов понимает вред, который нарушения на выборах наносят Петербургу и выборам губернатора в том числе.

Булаев заявил, что нарушения насчитали примерно в двух десятках ИКМО (то есть примерно одной пятой), сообщает ТАСС 10 июля. Он отметил, что население Петербурга может не разделять в голове муниципальные и губернаторские выборы, так что опасения Беглова понятны. Булаев подчеркнул, что административные протоколы о нарушениях отправлены в суды и когда там вынесут решения по ним, то некоторые из глав ИКМО потеряют работу.

Депутатов в муниципалитеты избирают на 5 лет. Прошлые выборы прошли в 2014 году. Тогда из 1550 мандатов 1187 получили депутаты “Единой России”, 200 самовыдвиженцы, ЛДПР — 58. Глава ЦИК Чуров тогда заявил, что Петербургу стал лидером по нарушениям на прошедших выборах, которые состоялись 14 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов призвал поменять муниципальные выборы.