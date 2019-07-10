Когда морские черви дерутся, это слышит весь океан

Беспозвоночное достигает в длину 2,9 см. Фото: скриншот видео
Беспозвоночное достигает в длину 2,9 см. Фото: скриншот видео

Leocratides kimuraorum претендует на звание самого громкого морского существа.

Морской червь Leocratides kimuraorum может стать самым громким существом в океане наравне с раками-щелкунами и китами. Червей открыли только 2 года назад, их нашли у берегов Японии.

Видео: Science Magazine

Беспозвоночные достигают в длину 2,9 см. Ученые посадили несколько особей в аквариумы и обнаружили, что черви очень громко дерутся, сообщает Science Magazine. Звук, который они производят похож на щелчок или хлопок пробки от шампанского. Во все остальное время черви безмолвны и бесшумны.

Звук доходит до показателя в 157 децибел — вполне сравнимо с достижениями рака-щелкуна. Впервые ученые видят способность к настолько громким звукам у животного без хорды. Пока неясно, как червь производит звуки: предполагается, что он раздувает глотку, а затем с силой сжимает.

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