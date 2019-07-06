Бурые водоросли захватывают Атлантический океан

Саргассум убивает морских животных и гонит туристов прочь от пляжей.

Бурые водоросли показывают необычно высокие темпы цветения и постепенно заполняют Саргассово море Атлантического океана. Саргассум — другое название морской растительности — убивает морских животных и превращается в экологическую проблему.

Саргассово море — район круговорота вод Антлантического океана, который расположен у побережья Северной Америки и доходит почти до побережья Южной Америки на юге и Африки на востоке (его ограничивают течения).

Американские ученые уверены, что аномальное размножение водорослей, которое фиксируют с 2011 года, вызвано деятельностью человека, сообщает журнал Science. В 2018 году власти штата Флорида объявили чрезвычайное положения из-за урона бурых водорослей для экологии и туризма. На берега Флориды выбросило свыше 100 морских животных, погибших из-за саргассума — в том числе дельфинов.

Цветение водорослей вышло из-под контроля из-за изменения химического состава океана. Обычно в бурых водорослях живут черепахи, крабы и рыбы, но заросли мешают животным двигаться и дышать. Сгнившие остатки водорослей покрывают коралловые рифы на дне, от чего те быстро погибают. Разлагающийся саргассум создает запах “тухлых яиц” на пляжах. Сейчас ученые пытаются выяснить, что именно привело к изменению ситуации в океане.

Пока океан захватывают водоросли, землю берет под контроль борщевик. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что из-за него фермерам приходится избавляться от земли.