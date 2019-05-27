Землевладельцы Ленобласти стали чаще избавляться от участков с борщевиком

Пять лет назад в Ленинградской области нашли 100 тыс. га ядовитого борщевика Сосновского. Сегодня ввели в оборот 28 тыс. га свободных от опасного сорняка земель. На сельскохозяйственных землях борщевика тоже стало заметно меньше, но он не исчезнет совсем, пока некоторые землевладельцы не станут сознательными, считает представитель сферы.

Ленинградская область ввела в оборот 28 тыс. га земель, освобожденных от борщевика, рассказали Gazeta.SPb в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. Это результат восьми лет борьбы с опасным растением. В 2019 году, уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, в регионе планируют уничтожить борщевик ещё на 6,8 тыс. га территорий. Большую часть обработают сами сельзозпредприятия, остальное – дело муниципальных образований. Регион выделил на эти цели в 2019 году 35 млн рублей. Чтобы власти оплатили 70% работ, муниципалам и сельхозработникам нужно обратиться в комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Точных данных о том, сколько в Ленинградской области зарослей ядовитого борщевика, нет. Однако в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти Gazeta.SPb рассказали, что с 2011 по 2013 год в регионе с привлечением ученых было исследовано 346 тыс. га земель. Из них смертельно опасный борщевик Сосновского нашли на 100 тыс. га. Также, уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, заросли борщевика фиксировать сложно, потому что уничтожение его в одном месте не исключает появления в другом.

В Ленобласти всего 360 тыс. га земель сельхозназначения, рассказали Gazeta.SPb в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. Президент Ассоциации крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда также считает, что на сельскохозяйственных землях в последние восемь лет борщевика стало меньше. А с введением в январе 2019 года штрафов за непринятие мер по борьбе с опасным сорняком многие землевладельцы, по его словам, стали по-другому подходить к использованию земли. Они стремятся продать её или передать в аренду, а те, кто покупает землю — реально приводят её в порядок, пояснил Михаил Шконда.

Сейчас на сельскохозяйственных землях борщевик уничтожается тремя способами: техническим, химическим и засеиванием. Невозможно выделить самый эффективный или часто используемый способ, заметил Михаил Шконда, поскольку все они действуют в комплексе. Без химической обработки земли, просто выкорчевывание борщевика малоэффективно. Единственное: только химическая обработка земли используется, если борщевик растет около трасс, поскольку земли около них не вводятся в оборот, объяснил президент Ассоциации.

Улучшения в борьбе с борщевиком будут, считает Михаил Шконда, но только тогда, когда землевладельцы поймут, что с опасным сорняком нужно бороться. Важно самосознание человека, отмечает президент Ассоциации и рассказывает, что бывает люди берут землю, а ресурсов или желания на её обработку у них нет. «Поэтому можно сказать, что борщевик – это признак неухоженности, отсутствия хозяйственности, – отметил Михаил Шконда, — и эту неухоженность видно в конкретном поселении». Вероятно, там, где борщевика много, властей он не особо заботит.

Совсем недавно Gazeta.SPb писала о том, что жители окраинных районов Петербурга, типа Девяткино и Мурино, все чаще стали жаловаться на борщевик. И их беспокойство небезосновательно: некоторые виды борщевика. растущего в местных широтах, ядовит. Сок этого растения, попадая на кожу, делает её совершенно беззащитной для солнца. Человек получает ожоги – порой смертельные. Известны случаи, когда из-за сока борщевика лишались зрения. Кроме того, опасно и просто находиться рядом с сорняком – у некоторых он вызывает тяжелые аллергические реакции. Для человека ядовит борщевик Сосновского. Из-за него каждое лето отправляются в больницу порядка 20 петербуржцев, по статистике НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.