Смертельно опасный борщевик наползает на Петербург: как спастись

Петербуржцы всё чаще стали жаловаться на заросли борщевика на окраинах города. Чтобы не получить сильнейшие ожоги или не ослепнуть, для начала стоит узнать, как выглядит опасное растение.

Окраины Петербурга захватывает борщевик. Жители Мурино, Кудрово, Девяткино и Бугров всё чаще жалуются на заросли опасного растения. Сезон начался 19 мая – тогда в соцсети «ВКонтакте» активисты рассказали, что растение поселилось всего в 500 метрах от администрации Московского района. С каждым днем сообщений граждан о борщевике в соцсетях становится всё больше.

Борщевик может быть ядовитым и неядовитым, но внешне отличить один вид от другого не так просто. От контакта с ядовитым, так называемым борщевиком Сосновского, в некоторых случаях можно умереть — вред здоровью будет всегда.

По данным портала Кладовая Леса, сок борщевика, попадая на кожу, повышает её чувствительность к ультрафиолету. Из-за этого можно получить сильнейший солнечный ожог – порой медики фиксируют ожоги III степени с волдырями. Иными словами, кожа просто сгорает на солнце. При этом опасно, отмечают медики, когда пузыри с жидкостью повреждаются – это приводит к нагноению, воспалению, повышению температуры. Случается, что люди теряют зрение из-за попадания сока в глаза. Кроме сока, опасны пыльца растения, его пары и роса – у некоторых возникают аллергические реакции.

В Петербурге и Ленобласти регулярно фиксируются случаи ожогов после контакта с борщевиком. Так на середину июля 2018 года, по данным «Доктора Питера», на больничную койку попало пять пострадавших. При этом последний получил сильные ожоги, когда боролся с борщевиком на своей даче – ядовитый сок попал на лицо и тело. В среднем, по данным НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, из-за борщевика за один сезон в больницу попадает больше 20 пациентов, а лечение каждого длится около двух недель.

Еще в начале 2010 годов борщевиком кормили скот. Только в 2015 году Минсельхоз РФ причислил его к опасным растениям, стали разрабатывать программы по борьбе с сорняком, ежегодно выделяя на это миллионы рублей. Однако эффективного средства по борьбе с борщевиком пока не найдено – он стремительно распространяется по России. В Ленинградской области с января 2019 года ввели штраф за непринятие мер по борьбе с борщевиком для граждан в размере от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 20 тысяч, для юридических лиц — от 20 до 50 тыс. рублей. Также работают штрафы за борщевик в Московской области. В Петербурге штрафа пока нет, поэтому единственным способом спастись от борщевика является сознательность и предельная внимательность отдельно взятого человека.

Во-первых, нужно точно знать, как выглядит опасное растение. Оно достигает в высоту трех метров, отличается белыми соцветиями-зонтиками – кстати, в период цветения борщевик особенно опасен.

Во-вторых, при появлении борщевика на своем участке от него надо немедленно избавиться, учитывая меры безопасности.

В-третьих, если контакт с борщевиком произошел, медики рекомендуют срочно изолироваться от солнца. Место попадания сока стоит промокнуть салфеткой и в течение долгого времени промывать холодной проточной водой. На пузыри следует наложить антисептическую повязку, а если волдыри растут, необходимо обратиться к медику. Также некоторое время стоит принимать противоаллергические препараты — борщевик считается сильным аллергеном.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что суд подтвердил штраф, наложенный на администрацию района Ленинградской области за борщевик.