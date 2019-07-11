Работы на дорогах ограничат движение на Ленина и Аптекарской

В Петербурге с 12 и 13 июля начинают действовать новые ограничения движения. Несколько участков перекроют из-за ремонта дорог и работ по прокладке сетей.

Так, с 12 июля по 20 сентября будет вестись ремонт на проспекте Ленина в Красном селе. С 12 июля до восьми утра 28 июля автомобилисты не смогут проехать по проспекту Ленина от Авиационной улицы до улицы Освобождения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Движение по Полевой Сабировской улице у Рубежной улицы будет ограничено 13 и 14 июля. На участке прокладывает электрокабель «Ленэнерго».

В эти же дни для проезда станет недоступно Южное шоссе от Бухарестсткой улицы до дома №59 по Южному шоссе.

С 13 июля по 1 августа ограничат движение по Московскому шоссе от Курьерского проезда до 3-го Бадаевского проезда. Действовать запрет будет с 14:00 по воскресеньям до 12:00 по понедельникам.

С 13 июля по 8 августа автомобилисты не смогу воспользоваться Аптекарской набережной от улицы Академика Павлова до проспекта Медиков.

Помимо этого, движение ограничат на пересечении Коломяжского проспекта и Богатырского проспекта с 13 по 22 июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в центре с 12 по 15 июля ограничат движение транспорта из-за фестиваля «Петроджаз».