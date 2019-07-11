Приставы оштрафовали за вывеску на фасаде на 30 тысяч

Судебные приставы в Петербурге обязали АО «Тандер» демонтировать рекламную конструкцию на фасаде здания. Организация выполнила требования не вовремя.

Вывеска была размещена на фасаде жилого дома на Будапештской улице. Собой она представляла красную полосу с белой надписью, уточнили в УФССП России по Петербургу.

Исполнить решение суда и демонтировать вывеску приставы потребовали за 5 дней. Организация за это время конструкцию сняла лишь частично. В связи с этим была применена санкция — взыскание исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей.

За неисполнение требований АО «Тандер» оштрафовали на 30 тыс. рублей.

После этого вывеска была снята. Демонтаж подтвердился во время контрольного визита приставов.

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