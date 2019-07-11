Приставы оштрафовали за вывеску на фасаде на 30 тысяч

Компания не демонтировала вывеску вовремя. Фото: Baltphoto
Компания не демонтировала вывеску вовремя. Фото: Baltphoto

Судебные приставы в Петербурге обязали АО «Тандер» демонтировать рекламную конструкцию на фасаде здания. Организация выполнила требования не вовремя.

Вывеска была размещена на фасаде жилого дома на Будапештской улице. Собой она представляла красную полосу с белой надписью, уточнили в УФССП России по Петербургу.

Исполнить решение суда и демонтировать вывеску приставы потребовали за 5 дней. Организация за это время конструкцию сняла лишь частично. В связи с этим была применена санкция — взыскание исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей.

За неисполнение требований АО «Тандер» оштрафовали на 30 тыс. рублей.

После этого вывеска была снята. Демонтаж подтвердился во время контрольного визита приставов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что житель Петербурга поругался с чиновниками из-за сноса кафе на улице Добролюбова.

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