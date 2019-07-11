Дворцовую набережную на четыре дня перекрыли для автомобилистов

В центре Петербурга на отдельных участках 11 июля закрыли движение транспорта. Для проезда, в том числе, недоступна Дворцовая набережная.

Водителям при планировании маршрутов придется учитывать новые ограничения. С 11 по 14 июля движение транспорта ограничено на участке Дворцовой набережной от Дворцового проезда до набережной реки Фонтанки, сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Помимо этого, проезд невозможен по набережной Кутузова от набережной Фонтанки до Литейного моста и по набережной Лебяжьей канавки у дома №1 по Миллионной улице.

Ограничения связаны с дорожными работами. Ремонт проводит Дирекция транспортного строительства.

Помимо этого, с 11 по 12 июля ограничено движение транспорта по Суворовской площади у дома №4 по Дворцовой набережной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что дорожные работы 12 июля закроют проезд по проспекту Ленина.