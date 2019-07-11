Такси «Сити-Лайн» оштрафовали на 500 тысяч за работу без лицензии

У компании отсутствует лицензия на работу такси в Петербурге. Фото: pixabay.com

У компании отсутствует лицензия на работу такси в Петербурге. Фото: pixabay.com

Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор по делу ООО «Сити-Лайн». Компанию обязали выплатить штраф 500 тыс. рублей.

«Законный представитель ООО «Сити-Лайн» в судебное заседание не явился», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд установил, что компания незаконно нанесла на машину графические схемы легкового такси. Обозначения обнаружили на автомобиле Skoda в апреле 2019 года. Машина в этот момент находилась на Невском проспекте у дома №85.

При этом у «Сити-Лайн» отсутствует разрешение на перевозку пассажиров и багажа на легковом такси в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Госавтоинспекции проводит в Петербурге оперативно-профилактическое мероприятие «Такси». Цель его — борьба с нарушениями и таксистами-нелегалами. Рейд проходит с 8 по 15 июля включительно.