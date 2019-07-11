Беглов похвалил морскую технику на Военно-морском салоне

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поприветствовал участников девятого Международного военно-морского салона.

«В этом году к нам приехали практически все ведущие производители морской техники из 35 стран», — отметил он.

Беглов напомнил, что за два года судостроители Петербурга спустили на воду пять кораблей для военно-морского флота и заложили еще четыре.

В церемонии открытия Военно-морского салона приняли участие заместитель председателя Правительства России Юрий Борисов, главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов и президент ОСК Алексей Рахманов.

Международный военно-морской салон — одна из крупнейших в мире морских выставок. Свою работу в Петербурге он начал 10 июля. Закрытие салона состоится 14 июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в салоне участвуют 45 делегаций из 33 стран и 28 компаний из 19 стран.