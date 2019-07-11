«Электротехмонтаж» оштрафовали на 50 тысяч за наем экс-госслужащего

В Петербурге ООО «ТД «Электротехмонтаж» оштрафовали на 50 тыс. рублей. Компания нарушила антикоррупционное законодательство.

Нарушение обнаружила прокуратура Калининского района. Выяснилось, что «Электротехмонтаж» заключил трудовой договор с бывшим госслужащим.

По закону работодатель в таких случаях обязан в течение десяти дней сообщить прежнему работодателю о найме. Речь идет о соискателях, которые последние два года числились на государственной или муниципальной службе.

«Электротехмонтаж» требования закона не выполнил. Уведомление о принятии на работу бывшего госслужащего прежнему работодателю было направлено с нарушением сроком.

Привлечь компанию к ответственности постановил мировой судья судебного участка №39.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дзержинский районный суд обязал ООО «Сити-Лайн» выплатить штраф 500 тыс. рублей за работу такси без лицензии.