Полицейским повысят предельный срок службы

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому полковники ОВД смогут служить до 60 лет, а майоры и подполковники — до 55.

Ранее предельный срок службы для полковников ограничивался 55 годами. Для генерал-лейтенантов и генерал-майоров полиции, внутренней службы и юстиции верхняя возрастная планка повышена с 50 до 65 лет. Это решение было вызвано необходимостью комплектации кадрового состава и стремлением удержать на работе квалифицированных сотрудников. В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подчеркивают, что повышение предельного возраста нахождения полицейских на службе никоим образом не связано с пенсионной реформой. Порядок выхода сотрудников ОВД на пенсию по выслуге лет остается неизменным.

Помимо этого увеличивается и предельный возраст поступления на службу, который сейчас для всех полицейских ограничен 35 годами. Для среднего, старшего и высшего начальствующего состава он повышен до 40 лет. Также претендентам на полицейские должности, ранее трудившимся на государственной службе, не придется проходить установленные законом испытания.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что за хорошими зарплатами молодежь идет в IT и полицию.