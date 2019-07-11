Ребенок привез корь из Турции в Петергоф

Новая мода не делать прививки привела к тому, что в город возвращаются уже было позабытые инфекции. Фото: pixabay.com

Новая мода не делать прививки привела к тому, что в город возвращаются уже было позабытые инфекции. Фото: pixabay.com

Городская поликлиника №122 распространила объявление, что в Петродворцовом районе впервые за много лет диагностирована корь.

Заболевание было лабораторно диагностировано у непривитого ребенка, который недавно вернулся в Петергоф с отдыха в Турции. Медики напоминают, что корь — одна из самых заразных вирусных инфекций, которая характеризуется храктерной пятнисто-папулезной сыпью, общей интоксикацией, повышением температуры тела до 40,5 °C, воспалением слизистых оболочек и конъюнктивитом. При этом вакцинация на 95% защищает от этой болезни.

Во всем мире корь остается одной из главных причин детской смертности. По данным ВОЗ, в 2017 году от кори погибло около 110 тыс. человек во всем мире, из них 92 тыс. детей в возрасте до 5 лет. В 2000-2017 годах вакцинация привела к снижению глобальной смертности от кори на 80%.

Корь распространяется воздушно-капельным путем, то есть с кашлем и чиханием. Из 10 непривитых человек, контактировавших с больным, заболевают девять.

Больной корью заразен за 4 дня до первых проявлений болезни и еще 4 дня после начала высыпаний. После пятого дня высыпаний больной считается незаразным.

В 122-й поликлинике напоминают, что в детские санатории и лагеря принимают только детей, привитых от кори. Исключение делается только для тех, у кого есть специальным образом оформленный медотвод.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленобласти трое малышей заболели корью.