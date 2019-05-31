В Ленобласти трое малышей заболели корью

Дети были непривиты, что и стало причиной заражения.
Всего в регионе зарегистрировано четыре случая кори, из них сразу три у маленьких детей. Уточняется, что двое детей живут в поселке Сосново. Ни у одного из малышей не было прививки против кори.
Специалисты отмечают, что в Санкт-Петербурге ситуация намного хуже – сразу 60 человек заболели с начала 2019 года, из них 16 – это дети.
Напоминаем, что корь опасна своими страшными осложнениями. Чтобы их не было, стоит прежде всего позаботиться о прививке, которая способна уберечь здоровье ребенка и взрослого человека.
«Отказ от прививок нарушает право ребенка на жизнь и здоровье»,
— говорят в Роспотребнадзоре.
К слову, в регионе хотят запретить детским лагерям принимать детей и подростков, у которых нет важных прививок – среди них есть как раз вакцинация от кори.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что клещи начинают просыпаться — петербуржцы задумались о прививках.