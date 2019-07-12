Украина назвала «позорным» решение РФ по «Всемирному конгрессу украинцев»

Киев просит международно сообщество обратить внимание на решение Генпрокуратуры России и признать его как акт нарушения прав человека. Фото: pixabay
Киев просит международно сообщество обратить внимание на решение Генпрокуратуры России и признать его как акт нарушения прав человека. Фото: pixabay

Министерство иностранных дел Украины протестует в связи с решением Генпрокуратуры России о признании нежелательной на территории РФ деятельности «Всемирного конгресса украинцев».

МИД Украины охарактеризовал решение России как «позорное» и отметил, что данное решение «еще раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики» по отношению к общественным организациям украинского меньшинства на территории России. Данное заявление было размещено на сайте ведомства.

Киев просит международно сообщество обратить внимание на решение Генпрокуратуры России и признать его как акт нарушения прав человека. Также Украина проси «усилить дипломатическое давление на преступный кремлевский режим».

В то же время, украинский МИД обрадован тем фактом, что зарегистрированная в Канаде украинская неправительственная организация «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ»

«Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля», — отметил МИД Украины.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Украина получила первую в истории партию американской нефти.

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