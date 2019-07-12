В Туве 10 человек погибли при опрокидывание машины в реку

Десять человек погибли при опрокидывании автомобиля УАЗ в реку Шуй в Туве. Шестеро из них были несовершеннолетними.

Авария произошла утром 12 июля, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел по Республике Тыва. По словам очевидцев, водитель УАЗ пытался пересечь реку вброд, но машина опрокинулась.

На месте происшествия были найдены десять тел. Точное количество людей, которые находились в автомобиле, устанавливается.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На реке работает следственно-оперативная группа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ДТП с КамАЗом на трассе Кола вечером 10 июля погибла 14-летняя девочка — пассажирка автомобиля Datsun. Еще семь девушек и одного мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Пострадавших из машин вытаскивали спасатели МЧС Ленобласти.