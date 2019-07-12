В Кронштадте прошел международный фестиваль парусного спорта

Первый международный фестиваль гребно-парусных видов спорта в Кронштадте. Фото: gov.spb.ru

Первый международный фестиваль гребно-парусных видов спорта в Кронштадте. Фото: gov.spb.ru

В Кронштадте завершился Первый международный фестиваль гребно-парусных видов спорта. Он был приурочен к 315-летию со дня основания города.

В соревновании участвовали команды из России, Белоруссии, Турции, Латвии, Финляндии, а также сборные команды Вооруженных сил РФ.

Яхтсмены соревновались в классах «Оптимист», «Зум-8» и «Гребно-парусном двоеборье». Среди участников были как взрослые, так и дети.

Лучшими были признаны спортсмены из Белоруссии. Команда Кронштадта заняла четвертое место. Лидером среди местных яхтсменов стал Ярослав Курманаев. Он занял второе место в классе «Зум-8».

Соревнования проходили с 8 по 11 июля в авактории Финского залива.

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