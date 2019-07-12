Водитель, из-за которого заживо сгорели люди, сядет на 8 лет

Два человека в машине сгорели заживо. Фото: vk.com/spb_today
Два человека в машине сгорели заживо. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня, 12 июля, Смольнинский районный суд вынес приговор Мирджалолу Мадаримову, по вине которого в ДТП погибли два человека и еще двое травмировались.

Судом было установлено, что 19 ноября 2018 года 23-летний гражданин Узбекистана предложил подвезти троих земляков. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель смог довезти их только до пересечения Транспортного переулка, Разъезжей улицы и Лиговского проспекта. Там, обвиняемый разогнался на Skoda Rapid до 100 км/ч, пролетел на красный и сбил автомобиль BYD, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

В результате аварии Мадаримов и его пассажиры были направлены в больницу, двое из них получили серьезные травмы. BYD повезло меньше: после столкновения он вспыхнул, два человека в машине сгорели заживо.

Суд признал Мадаримова виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть двоих человек, при этом совершенном в нетрезвом состоянии и назначил наказание в виде лишения свободы на 8 лет в ИК общего режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти в ДТП погиб криминалист СК РФ.

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