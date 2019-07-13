Вратари СКА и «Сочи» поменялись местами

Хоккейные клубы СКА и «Сочи» произвели обмен игроками, в результате которого голкипер Иван Налимов перешел в команду из Петербурга.

О произошедшем обмене сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга. «ХК СКА приветствует Ивана Налимова и желает удачной игры в составе нашего клуба!», говорится в сообщении на сайте.

«Сочи», в свою очередь, заполучили права на голкипера Ивана Просветова.

Добавим, что Налимов за время своей карьеры выступал в КХЛ за омский «Авангард», владивостокский «Адмирал», новосибирскую «Сибирь», уфимский «Салават Юлаев», пекинский «Куньлунь». В общей сложности вратарь провел 136 матчей, в 12-ти из которых сыграл «на ноль». 26-летний игрок является бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2014 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Зенит” отдает вратаря Бабурина “Ростову”. Два клуба достигли соглашения о трансфере, при этом клуб Санкт-Петербурга сохраняет право на приоритетный обратный выкуп игрока