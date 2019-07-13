В Ленобласти на восьми федеральных трассах чинят дороги

Сегодня, 13 июля, работы проходят на восьми автомагистралях. Автомобилистам придется сталкиваться с трудностями на дорогах максимум до полуночи.

О дорожных работах сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, на трассе Р-21 «Кола» км 12-179, км 54, 24 и 77 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;

М-10 «Россия» малодоступна на км 593-674 и км 11 с 08:00 до 19:00;

С 8:00 до 19:00 на А-120 «Южное полукольцо» ограничили движение на участке км 106-149 в оба направления;

На шоссе «Вологда — Тихвин» с 08:00 до 19:00 на км 479-532 и км 509;

На А-181 «Скандинавия» с 08:00 до 20:00 сложно проехать на км 60-61, 47-65, 99-103. И на подъезде к Выборгу № 2 км 0-7;

А-181 «Выборг — Светогорск» на км 36+933 (мост через реку Вуоксу), км 47+313 (мост через реку Унтерниска) с с 08:00 до 00:00 малодоступен в обе стороны. И на км 11-12С 08:00 до 20:00;

С 08:00 до 20:00 на а/д «Магистральная» ограничили движение на км 225-239;

На А-121 «Сортавала» водители испытают трудности с 08:00 до 20:00 на км 149-154 и км 0-9. На первом участке введут реверсивное движение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что трамваи изменят маршруты из-за ремонта путей на Энгельса.