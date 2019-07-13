Более 600 тыс американцев готовятся к штурму «Зоны 51» в поисках НЛО

Принять участие в "штурме" решились более 600 тысяч человек и еще почти у 600 тысяч был проявлен интерес к мероприятию. Фото: pixabay

Принять участие в "штурме" решились более 600 тысяч человек и еще почти у 600 тысяч был проявлен интерес к мероприятию. Фото: pixabay

Более 600 тысяч пользователей Facebook вызвали желание принять участие в штурме военной базы «Зона 51», находящейся в штате Невада в США.

Целью участников мероприятия является поиск якобы спрятанных на базе инопланетян. Организаторы пишут, что 20 сентября они все вместе встретятся на туристическом месте Alien Center «Зоны 51» и спланируют вход на базу. Принять участие в «штурме» решились более 600 тысяч человек и еще почти у 600 тысяч был проявлен интерес к мероприятию.

Кроме того, организаторы предлагают всем участникам бежать «как Наруто, чтобы опередить пули», следуя уникальному стилю главного героя японского аниме «Наруто», который бегал с отведенными назад руками и опущенной головой.

Добавим, что военная база «Зона 51» уже долгое время ассоциируется с конспирологическими теориями о внеземной жизни. Настоящее назначение базы неизвестно. Существование базы подтвердили ли в 2013 году американские власти. На данный момент ее хорошо охраняют.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что шедевры искусства «завалены» изображениями инопланетян и НЛО.