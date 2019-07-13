Жалобу студентов истфака СПбГУ передали Медведеву

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев является председателем попечительского совета СПбГУ.

В апреле этого года в СПбГУ был принят приказ, в связи с чем некоторые дисциплины данного университета попадают под риск закрытия. У студентов факультета истории данное решение вызвало недовольство, так как они могут лишиться возможности изучения древних языков, нумизматики, палеографии и некоторых других дисциплин.

Студенты написали жалобу и направили ее депутату законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексею Ковалеву. Позже он переадресовал ее Дмитрию Медведеву.

Студенты требуют отменить данный приказ и вынести причины его принятия на открытое обсуждение. Кроме того, учащиеся просят остановить массовое сокращение штаба преподавателей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ажиотаж у петербуржцев вызвали военные корабли у Морского вокзала.