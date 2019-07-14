Защитники Муринского парка сообщили о провокациях

Защитники уверены, что забор подожгли с другой стороны. Фото: https://vk.com/murariver

Защитники уверены, что забор подожгли с другой стороны. Фото: https://vk.com/murariver

У забора, огораживающего участок, устроили костер, а на заборе написали “Парк наш”.

Защитники Муринского парка сообщили, что в социальных сетях начали появляться обвинения в адрес активистов. В одном из групп, посвященной жизни Калининского района Петербурга появились фотографии обгоревшего забора, которым обнесли участок для застройки. Напомним, активисты протестуют против второй очереди строительства спорткомплекса Nova Arena, речь идет об участке в 1,8 га.

На фотографиях, выложенных группой “Муринский парк/Ручей/Калининский район”, видна надпись “Парк наш” на заборе, следы пикника с неубранным мусором и обгоревший забор.

Активисты заявили, что не имеют никакого отношения к костру у забора или пикнику. Они отметили, что угли находятся с внутренней стороны забора, надпись “Парк наш” написана углем. Защитники парка уверены, что их пытаются подставить, и отметили, что сами протестуют лишь законными методами, а группа в соцсети, где появились фотографии, до этого никогда не писала о защите Муринского парка.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что вырубку деревьев остановили.