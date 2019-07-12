Беглов возложил вину за вырубку Муринского парка на вице-губернаторов

Врио заявил, что процесс реализации проекта не обсудили с жителями Петербурга.

Александр Беглов выговорил вице-губернаторам Петербурга за вырубку деревьев для расширения спорткомплекса “Нова Арена” в Муринском парке. Врио губернатора Петербурга назвал виновными в нарушении процесса своих заместителей Батанова, Линченко и Бондаренко, сообщили представители Беглова 12 июля.

Порядок реализации проекта нарушили, заявил Беглов и добавил, что будет следить за согласованием таких проектов с жителями Петербурга.

Жители Калининского района Петербурга пожаловались, что вырубку деревьев начали до обещанной Батановым инвентаризации. Речь идет об участке в 1,8 га. При этом активисты публиковали в соцсетях ответы из секретариата Беглова: коллеги врио объясняли, что договор с застройщиком уже подписан и у Смольного нет оснований его расторгать.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что власти Петербурга отказались защищать Муринский парк.