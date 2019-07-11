Власти Петербурга отказались защищать Муринский парк

В секретариате Беглова заявили, что оснований для расторжения договора с застройщиком нет.

Защитники Муринского парка получили ответы из секретариата врио губернатора Александра Беглова. Власти Петербурга не станут отменять застройку участка в 1,8 га.

Активисты опубликовали ответы в группе “За сохранение Муринского парка” 11 июля. Из ответа следует, что КИО Петербурга заключил с компанией “Анна Нова” договор об аренде участка до конца августа 2021 года и сейчас нет оснований его расторгать.

В секретариате подчеркнули, что власти обсуждают варианты благоустройства территории рядом с участком. При этом защитникам напомнили, что на территории спорткомплекса проводят свыше 50 мероприятий всероссийского и международного масштаба в год.

Жители Калининского района Петербурга собрали около 4 тысяч подписей в защиту парка. Население всего Калининского района составляет 533 тысячи.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Муринском парке начали рубить деревья.