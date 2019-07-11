В Муринском парке начали рубить деревья

Спортивный комплекс Nova Arena расширяется, несмотря на протесты местных жителей.

В Муринском парке начали валить деревья. Спортивный комплекс Nova Arena расширяется и участок для строительства второй очереди объекты решили расчистить.

Участок строительства обнесли забором и вывесили информацию о предстоящей вырубке. Топор ждет 171 дерево и хотя жителям Калининского района обещали, что деревья перевезут в другое место, вероятно, этого уже не произойдет.

Защитники Муринского парка вышли на акцию протеста во вторник 9 июля. Они пытаются добиться сохранения участка в 1,8 га. Муринский парк якобы исчез из реестра зеленых насаждений Петербурга и власти Петербурга не объясняют активистам, как это произошло, ранее Gazeta.sPb сообщила об этом. Сам застройщик заявляет, что березовые рощи сохранят, а вязы придется срубить, так как часть из них поражена заразной болезнью.