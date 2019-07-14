Полицейский трезво сбил трех человек на “зебре” в Хабаровске

Авария произошла ночью. Фото: pixabay.com
Авария произошла ночью. Фото: pixabay.com

Один человек погиб на месте, а двоих увезли в больницу.

Полицейский сбил на своем автомобиле трех пешеходов на переходе в Хабаровске. СК РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия, о чем сообщил 14 июля в воскресенье.

ДТП произошло ночью на перекрестке улиц Ленинградской и Ким Ю Чена. Два человека пострадали, а один погиб на месте. Добавляется, что авария произошло в служебные часы полицейского. Уголовное дело запущено по факту нарушения ПДД, которое по неосторожности повлекло смерть. Медицинская экспертиза не выявила у мужчины признаков алкогольного опьянения.

В 2018 году в Хабаровском крае выросли аварийность (на 4,9%), число погибших (на 11,1%) — до 160 человек за год, по данным местного ГИБДД.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге задержали виновника ДТП в Песочном.

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