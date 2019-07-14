Банк попросил суд арестовать 290 млрд рублей у его руководства

Банк «ФК Открытие» просит арбитражный суд Москвы арестовать бывших топ-менеджеров и основного владельца АО «Открытие холдинг». Общая сумма взыскания по иску — более 289,5 млрд рублей.

Ответчиками в иске Банк России от лица «Открытия» указал экс-главу кредитной организации Евгения Данкевича, экс-президента банка Рубена Аганбегяна, основателя «Открытия» Вадима Беляева, бывших членов правления Елену Будник и Геннадия Жужлева. Суд рассмотрит заявление об обеспечении иска 19 июля. Предварительные слушания по делу пройдут 9 августа.

В начале июля зампредседателя Банка России Василий Поздышев сказал, что будет ходатайствовать об аресте ряда активов бывших собственников банка «Открытие». Он тогда отметил, что «диалог в рамках добровольного возвращения активов пришел к своему концу».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что суд арестовал замглавы ПФР Иванова по делу о взятке до 9 сентября