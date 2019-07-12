Суд арестовал замглавы ПФР Иванова по делу о взятке до 9 сентября

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов пробудет под стражей до 9 сентября. К такому решению пришел Басманный суд Москвы.

Иванова обвиняют в получении взятки в размере 4,4 млн рублей. Вину замглавы ПФР признал.

«Я искренне раскаиваюсь в том, что сделал», — передает слова Иванова ТАСС.

Ходатайство прокуратуры о домашнем аресте судья отклонила, приняв решение об аресте. Обжаловать постановление суда защита Иванова может в течение трех суток.

Алексей Иванов работал в должности заместителя председателя правления ПФР с апреля 2017 года. В фонде он отвечал за вопросы информационных технологий, телекоммуникаций, персонифицированного учета, информационной безопасности и предоставления услуг в электронном виде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Алексей Иванов после допроса в Следственном комитете подал в отставку.