Мужчина попал под неуспевший затормозить поезд на станции Тосно

На станции Тосно погиб мужчина. Фото: Википедия
На станции Тосно погиб мужчина. Фото: Википедия

В Ленобласти 43-летний житель Чувашской республики попал под высокоскоростной поезд. Авария произошла в районе железнодорожной станции Тосно.

Мужчина в результате наезда скончался, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

По предварительной информации, днем 14 июля он пытался перейти железнодорожные пути. Место перехода пока не установлено.

Машинист заметил мужчину и применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось. Задержка в движении поезда составила пять минут.

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что недалеко от железнодорожной станции Белоостров под поезд попал 19-летний петербуржец. По предварительным данным, он был пьян и не услышал приближение состава. Мужчину с места происшествия госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

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