У станции Белоостров юноша пострадал от поезда

Он был пьян и не обратил внимания на звук приближающегося состава.

В транспортную полицию поступило сообщение о том, что недалеко от железнодорожной станции Белоостров в Петербурге машинист грузового поезда применил экстренное торможение. Однако наезд все же случился, рассказали 28 июня Gazeta.SPb в УТ МВД России по СЗФО.

Проверка показала, что 19-летний петербуржец шел домой вдоль железнодорожных путей – он опоздал на электричку. В один момент стал приближаться поезд. Молодой человек не обратил внимания на соответствующий звук, поскольку был пьян.

Машинист применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако поезд задел юношу. Тот остался жив и сейчас находится в больнице. Его состояние удовлетворительное.

В УТ МВД России по СЗФО просят всех граждан соблюдать элементарные правила нахождения на железнодорожных путях. Чаще всего травмирование и смерти происходят именно из-за нарушения этих норм.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что малая Октябрьская железная дорога ищет волонтеров для подготовки к масштабной реконструкции.