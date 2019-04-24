Малая Октябрьская железная дорога ищет волонтеров для подготовки к масштабной реконструкции

Волонтеров ждут 26, 27, 28 апреля, а также весь май по выходным дням. Фото: https://vk.com/club.mozd

Волонтеров ждут 26, 27, 28 апреля, а также весь май по выходным дням. Фото: https://vk.com/club.mozd

Специальных навыков от волонтеров не потребуется. Помощь нужна в конце апреля и до 25 мая.

Администраторы группы “Малой Октябрьской железной дороги” в соцсети “ВКонтакте” кинули клич и ищут волонтёров для подготовки масштабной реконструкции, которую планирую провести 25 мая. Реконструкция будет посвящена 77-летию Любанской наступательной операции. Она пройдет в поселке Тесово-Нетыльский Новгородского района Новгородской области в рамках VII международного военно-исторического фестиваля, посвященного боям апреля-мая 1942 года за коридор снабжения в районе прорыва 2 Ударной Армии.

В реконструкции примут участие более 500 представителей из разных регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Зрители увидят военную и железнодорожную технику, макеты тяжелого вооружения.

“Требуются волонтеры для оказания посильной помощи в покраске и ремонте железнодорожного подвижного состава узкой колеи. 26, 27, 28 апреля, а также весь май по выходным дням”, — пишут в группе.

Волонтёров ждут по адресу: Новгородская область, станция Рогавка, поселок Тесово-Нетыльский, станция Тесово 1 узкой колеи, улица Советская дом 116.

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