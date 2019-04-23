Петербург признан одним из самых популярных городов на День Победы

Петербург вошёл в список городов с самой интересной программой по случаю Дня Победы, празднуемого 9 мая. Рейтинг был составлен специалистами аналитического агентства «ТурСтат», которые провели анализ популярности и уникальности праздничных мероприятий.

Возглавила рейтинг Москва. Северная столица заняла в нем почетное второе место. В топ-5 также вошли: Севастополь, Владивосток и Тула. Далее следуют Новороссийск, Феодосия, Волгоград, Керчь и Смоленск.

Ранее в Gazeta.SPb сообщала, о том, что в Петербурге начался сезон водных экскурсий.

Жители и гости Северной столицы могут отправиться в мини-путешествие по рекам и каналам.