Петербург признан одним из самых популярных городов на День Победы

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Петербург вошёл в список городов с самой интересной программой по случаю Дня Победы, празднуемого 9 мая. Рейтинг был составлен специалистами аналитического агентства «ТурСтат», которые провели анализ популярности и уникальности праздничных мероприятий.

Возглавила рейтинг Москва. Северная столица заняла в нем почетное второе место. В топ-5 также вошли: Севастополь, Владивосток и Тула. Далее следуют Новороссийск, Феодосия, Волгоград, Керчь и Смоленск.

Ранее в Gazeta.SPb сообщала, о том, что в Петербурге начался сезон водных экскурсий.

Жители и гости Северной столицы могут отправиться в мини-путешествие по рекам и каналам.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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