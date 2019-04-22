В Петербурге начался сезон водных экскурсий

Люди активно скупают билеты на водные экскурсии. Фото: Pixabay
Люди активно скупают билеты на водные экскурсии. Фото: Pixabay

Петербуржцы и гости города могут отправиться в мини-путешествие по рекам и каналам города.

Об этом стало известно сегодня, 22 апреля. По водной акватории Санкт-Петербурга уже плавают суда компаний, которые состоят в «Едином центре водного туризма». Специалисты рассказали, что люди с большой охотой записываются на подобные экскурсии – многие купили билеты заранее. Так, большинство мест на дневные прогулки по воде уже заняты. Дело в том, что последние деньки в Санкт-Петербурге теплые и солнечные, а это – лучшее время для водных экскурсий.

Многие петербуржцы и гости города уже бронируют места на теплоходах, чтобы увидеть с воды праздничный салют в честь Дня победы, передает издание «Петербургский дневник».

Напоминаем, что судоходный период стартовал еще 10 апреля.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что байдарочники покоряют реки и каналы Санкт-Петербурга. Они спустились на воду 14 апреля, чтобы отметить начало навигационного сезона.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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