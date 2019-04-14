Байдарочники покоряют реки и каналы Санкт-Петербурга

Лодки отправились в путь после длительного перерыва.

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля. Обо всем рассказали очевидцы, которые заметили несколько байдарок, плывущих по каналу. Они сделали несколько снимков – довольные спортсмены гребут на желтых, красных и синих лодках. Таким образом байдарочники отметили начало сезона навигации, передает Telegram-канал «1703».

Напоминаем, что он наступил еще 12 апреля. Это значит, что теперь по рекам и каналам Северной столицы могут ходить суда. Два дня, правда, этим правом пользовались только крупные суда, а теперь водные пути города открыты и для маломерных.

К слову, в 2018 году сезон закончился только в конце ноября из-за того, что в Санкт-Петербурге довольно долго держалась плюсовая температура. Теперь петербуржцы и гости города смогут регулярно любоваться разводом мостов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стало известно, когда в Петербурге начнут разводить мосты.