Принц Саудовской Аравии познакомился с роботом из Перми

11 июля 2019 года столицу посетила делегация Эр-Рияда во главе с вице-губернатором и принцем Мухаммадом бин Абдель-Рахманом аль Саудом. Шейхи посетили исторические станции метро и другие достопримечательности, после чего они доехали в Сколково на новой скоростной электричке.

В технопарке Сколково принц Саудовской Аравии познакомился с российским роботом «Промобот» от отечественной одноименной компании. Робот смог распознать лицо принца и поздоровался с ним: «Добрый день, Мухаммад бин Абдель-Рахман аль Сауд, рады приветствовать вас в Сколково. Как ваши дела?».

После короткой беседы с роботом, принц похвалил разработчиков и обменялся рукопожатиями с андроидом, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба ООО «Промобот».

Сооснователь Promobot Олег Кивокурцев сообщает, что на данный момент три отечественных робота находится в пригороде саудовской столицы у партнеров компании. Один из роботов работает в клинике, другой — в технопарке высоких технологий, третий станет лабораторией в одном их вузов Саудовской Аравии.

На сегодняшний момент, компания «Промобот» экспортирует продукцию в более чем 35 стран.

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