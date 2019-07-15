В Петербурге суд рассмотрит дело о нарушении авторских прав

Обвиняемый использовал скопированный из Интернета экземпляр программного обеспечения (ПО) и за денежное вознаграждение установил необходимые программы на компьютер заказчика. Фото: pixabay

Обвиняемый использовал скопированный из Интернета экземпляр программного обеспечения (ПО) и за денежное вознаграждение установил необходимые программы на компьютер заказчика. Фото: pixabay

Петроградский районный суд рассмотрит уголовное дело о незаконном использовании объектов авторского права.

Прокуратурой Петроградского района было утверждена обвинительное заключение в отношении петербуржца, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 146 УК РФ («Нарушение авторских прав»).

В феврале 2019 года обвиняемый использовал скопированный из Интернета экземпляр программного обеспечения (ПО) и за денежное вознаграждение установил необходимые программы на компьютер заказчика. После чего был задержан полицией, сообщает прокуратура Петербурга.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину.

За совершение данного преступления суд может назначить до шести лет лишения свободы.

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