В Ленобласти неизвестный стрелял в людей в лодке

Сотрудники полиции и следователи Следственного управления СК России проводят проверку в связи с стрельбой на озере Круглое во Всеволожском районе Ленинградской области.

В субботу вечером, 13 июля, в отделение полиции Всеволожского района Ленобласти поступила информация о стрельбе по резиновой лодке. Происшествие случилось на озере Круглое.

В результате стрельбы 34-летний мужчина, находившийся в указанной лодке, получил ранение ноги, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место инцидента. Потерпевший получил квалифицированную медицинскую помощь, но отказался от госпитализации.

По факту случившегося сотрудниками СУ СК России возбуждено уголовное дело по статье 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Приняты меры для установления личности злоумышленника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вор в законе Шишкан задержан по подозрению в убийстве депутата.